Il Pisa nella tana del Napoli Gilardino | Nel nostro vocabolario non c'è la parola paura

PISA – Napoli – Pisa, una partita in cui per i nerazzurri non ci sono motivazioni da cercare. Al Maradona i nerazzurri affrontano la candidata al bis per lo scudetto. Ma Alberto Gilardino, nonostante le difficoltà del match, pensa in positivo, nonostante l’infortunio patito da uno degli ultumi arrivati, Calvin Stengs. “Calvin – dice il tecnico – ha avuto un problema muscolare, purtroppo, anche perché oltre a essere un ragazzo straordinario, un grande professionista è arrivato a Pisa con un grandissimo atteggiamento endelle grandissime motivazioni. Ci auguriamo tutti che non debbano esserci dei tempi lunghi, se non lunghissimi per questi infortunio, quindi questo è l’augurio, anche se credo che il l’infortunio sia stato grave. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

