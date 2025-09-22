Il Pinerolese si svela | le dimore storiche aprono le loro porte al pubblico

Un viaggio nel tempo e nell'eleganza. Domenica 28 settembre, le Dimore Storiche del Pinerolese aderenti all'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) aprono al pubblico per la penultima volta in questa stagione. Undici tra ville, palazzi e antiche proprietà, che spaziano da stili ed epoche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

