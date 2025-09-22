Il Piano e la sicurezza per Andrea Nobili Avs Troppo spesso la destra ha cavalcato le paure dei cittadini

ANCONA – Il quartiere del Piano di Ancona è tornato negli ultimi tempi al centro del dibattito cittadino sul tema della sicurezza. Un luogo vitale, popolare, attraversato da grandi potenzialità, ma anche da fragilità che alimentano preoccupazioni diffuse tra i residenti. Per tutti questi motivi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Sicurezza urbana e inclusione sociale: un confronto pubblico al Piano di Ancona; Raffineria Api venduta alla Socar, per Andrea Nobili (Avs) «vi sono ancora troppi punti oscuri. Servono risposte»; La città del futuro prende forma. Biancani e Nobili: «Pesaro tra i primi Comuni ad avviare il percorso per il nuovo Piano Urbanistico.

Nobili 'più rispetto per biodiversità, no caccia incontrollata' - Lo afferma Andrea Nobili, candidato consigliere regionale Alleanza Verdi Sinistra (Avs) durante un incontro ad ...

Andrea Nobili, candidato alle Regionali: «Passato da Pd ad Avs per parlare di diritti» - Andrea Nobili, avvocato, ex Pd e già assessore alla Cultura per il Comune di Ancona nella giunta Gramillano (2009-