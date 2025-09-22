Il pescarese Fabio è il nuovo campione della Ruota della Fortuna vinti 100mila euro nel gioco finale

Si chiama Fabio ed è di Pescara il nuovo campione della Ruota della Fortuna della puntata andata in onda domenica 21 settembre.Nel programma condotto da Gerry Scotti il 33enne pescarese si è imposto tra i concorrenti in gara nonostante abbia subìto due volte la bancarotta. Ad accompagnarlo il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

