Il pescarese Fabio è il nuovo campione della Ruota della Fortuna vinti 100mila euro nel gioco finale
Si chiama Fabio ed è di Pescara il nuovo campione della Ruota della Fortuna della puntata andata in onda domenica 21 settembre.Nel programma condotto da Gerry Scotti il 33enne pescarese si è imposto tra i concorrenti in gara nonostante abbia subìto due volte la bancarotta. Ad accompagnarlo il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
