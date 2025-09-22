Il Perugia volta pagina e riparte da Braglia | Questa rosa può arrivare tra le prime cinque

Le parole del primo giorno confortano gli animi delusi della piazza. "Perché sono qui? Per la rosa del Perugia. Questa una squadra che sta facendo molto meno di quello che può fare, poi saranno gli allenamenti e le partite a dire se ho visto giusto. Questa è una rosa che può arrivare tra le prime cinque, l’ho già detto ai giocatori". Ecco Piero Braglia, vecchia conoscenza del Perugia, sia da avversario ostico da affrontare, sia da allenatore "ombra", quando seguì Covarelli (dopo l’esperienza di Pisa) al Grifo senza però poter allenare. "Questa è una piazza dove vorrebbero allenare tutti, ho avuto la fortuna di essere chiamato dal direttore, ora però le chiacchiere servono a poco, dobbiamo solo lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

