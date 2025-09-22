Il Perugia volta pagina e riparte da Braglia | Questa rosa può arrivare tra le prime cinque
Le parole del primo giorno confortano gli animi delusi della piazza. "Perché sono qui? Per la rosa del Perugia. Questa una squadra che sta facendo molto meno di quello che può fare, poi saranno gli allenamenti e le partite a dire se ho visto giusto. Questa è una rosa che può arrivare tra le prime cinque, l’ho già detto ai giocatori". Ecco Piero Braglia, vecchia conoscenza del Perugia, sia da avversario ostico da affrontare, sia da allenatore "ombra", quando seguì Covarelli (dopo l’esperienza di Pisa) al Grifo senza però poter allenare. "Questa è una piazza dove vorrebbero allenare tutti, ho avuto la fortuna di essere chiamato dal direttore, ora però le chiacchiere servono a poco, dobbiamo solo lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perugia - volta
Perugia, la Provincia sistema l'Itis Volta: lavori per 400mila euro
Ero giovane e all’inizio della carriera quella volta che andai a Foggia per lo spareggio Acireale-Perugia. Ebbi l’onore dopo la partita di viaggiare in pullman col Perugia che aveva vinto, arrivammo di notte e dormii a casa di un giocatore, c’erano Galletti, Pavon - facebook.com Vai su Facebook
30/07/2025 - 14:58 PERUGIA CALCIO, SI RIPARTE ALLA VOLTA DELL'ITALIA; Riccardo Lorenzetto torna a casa: riparte dalla juniores regionale dell'Union Eurocassola; Un tango per la nuova Spal. C’è l’argentino Juan Martin Molinari.
Perugia, riparte la scuola: l'edilizia tra cantieri finiti e futuri - In qualche scuola la prima campanella ha già suonato, ma per la maggior parte degli studenti il ritorno in classe sarà lunedì 15. Si legge su ilmessaggero.it