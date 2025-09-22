Domanda: se il pranzo della domenica diventerà patrimonio dell'umanità, lo sarà anche l'«abbiocco» che ne segue? O i signori di Parigi ci risparmieranno lo spettacolo di zio Erminio all'Unesco che dorme sulla poltrona a bocca aperta? Ieri, che per l'appunto era domenica, in tutta Italia sono state allestite tavolate che hanno richiamato centinaia di persone con tovagliolo al collo per raccontare il rito festoso e festivo dell'italiano medio, un po' Fantozzi e un po' Toto Cutugno, ma alla fine noi siamo quella roba là: tagliatelle al ragù e polpettone e la mamma che cucina dalla mattina. Quando non è la nonna, perché la nonna è il vero patrimonio gastronomico italiano, non c'è chef che non dica di ispirarvisi e quelli che non lo fanno sono guardati con sospetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pasto della domenica, simbolo dell’Italia