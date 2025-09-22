Il Parlamento europeo vota per l' immunità di Ilaria Salis | cosa succede in caso di revoca

Martedì 23 settembre la commissione "Juri" del Parlamento europeo vota, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca dell'immunità per Ilaria Salis. L'eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra (Avs) è accusata dall'Ungheria di aver aggredito due neonazisti ungheresi in occasione della giornata. 🔗 Leggi su Today.it

Ilaria Salis 23 settembre voto su revoca immunità parlamentare rischio mandato d' arresto Lega | Intollerante estremista fuori da Strasburgo; Salis c' è la data per il voto sull' immunità | Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia; Revoca immunità per Ilaria Salis la paura del ritorno in carcere | Vivo giorni di terrore.

Ilaria Salis e l'immunità, Parlamento Ue si prepara al voto - Ma l'ultima parola spetta alla plenaria Domani, martedì 23 settembre, la commissione Juri del Parlamento europeo voterà, a porte chiuse, sulla richiesta di revoca d ... Riporta msn.com

