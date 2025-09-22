Il parco delle transenne | la rabbia di chi vive a San Donato
Firenze, 22 settembre 2025 - Giochini transennati, ponticini chiusi da talmente tanto tempo che ormai sono invasi di vegetazione, angoli adibiti a toilette a cielo aperto. E poi sporcizia sui prati e sulle panchine, e totale assenza di uno spazio ristoro con bagni pubblici, oltre che di campi da gioco per i ragazzi più grandicelli. Non versa in buono stato il parco di San Donato, a Novoli. Del resto, le foto parlano da sole. “E’ il parco delle transenne - si sfoga Stefano, che ha tre figli -. Quando d’estate mi capita di andare all’estero il confronto è davvero impietoso. Qui, pare proprio che i bambini siano all’ultimo posto nella scala delle priorità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
