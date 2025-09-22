Il paragone con Foden e un Mondiale per riscattarsi | che fine ha fatto Mattia Liberali?
Passato dal Milan al Catanzaro in estate, il classe 2007 non ha ancora esordito in Serie B. Ora partirà con gli azzurrini di Nunziata per il Mondiale U20 in Cile: il "Mago" ritroverà la bacchetta magica?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
