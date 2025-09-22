Il Paradiso delle Signore | Salvo lascia Milano Marcello e Adelaide travolti dallo scandalo

Milano non basta più. Salvo è pronto a mollare tutto per salvare suo figlio. Il Paradiso delle Signore si prepara a una svolta clamorosa: la famiglia Amato potrebbe dire addio alla città, mentre un’ombra minacciosa si allunga su Marcello e Adelaide, travolti dallo scandalo. Il piccolo Andrea Maria non sta bene. Tosse continua, notti agitate. Elvira è esausta. Salvo si guarda intorno, ma le risposte sono sempre le stesse: Milano è troppo inquinata. E allora scatta una decisione folle, coraggiosa, inevitabile. Lasciare tutto e partire verso il mare. Per lui, per loro, per respirare un’aria nuova. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

