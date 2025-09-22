Il Papa Presidente Onorario dell’Intergruppo Sud e Isole | un Ponte tra Etica e Politica

Una nomina simbolica che richiama alla coesione nazionale, alla giustizia sociale e a un impegno politico ispirato ai valori universali della dignità e del bene comune.. La notizia ha del clamoroso e, al tempo stesso, del simbolico: il Santo Padre è stato nominato Presidente Onorario dell’Intergruppo Parlamentare Sud e Isole. Una scelta che va ben oltre il valore puramente formale di una carica, assumendo piuttosto il significato di un ponte ideale tra le istituzioni e la dimensione etica universale. L’Intergruppo Sud e Isole, promosso dall’Onorevole Alessandro Caramiello, per dare voce alle istanze di territori troppo spesso marginalizzati nell’agenda politica nazionale, si arricchisce ora di una figura che rappresenta non solo la Chiesa cattolica, ma un riferimento morale e spirituale per milioni di persone nel mondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it