Il papà durante la gravidanza | il nuovo ruolo e le emozioni fino al parto

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gravidanza i papà, e i partner in generale, non sono più semplici spettatori ma figure centrali nel percorso che porta alla nascita. Accanto al sostegno pratico ed emotivo alla madre, la loro presenza incide sul benessere della famiglia e sullo sviluppo del bambino. Un vero cambio culturale ridefinisce oggi la paternità come ruolo attivo, empatico e che condivida con la controparte materna il carico mentale e pratico della genitorialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: durante - gravidanza

Come cambia l’igiene intima durante gravidanza, post partum, capoparto e mestruazioni

“Durante la ricerca della gravidanza è calato il desiderio sessuale: come ritrovarlo?”

“Cosa mangiare per combattere la diarrea durante la gravidanza?”

pap224 durante gravidanza nuovoIl papà durante la gravidanza: il (nuovo) ruolo e le emozioni fino al parto - Durante la gravidanza i papà, e i partner in generale, non sono più semplici spettatori ma figure centrali nel percorso che porta alla nascita ... Scrive fanpage.it

Le infezioni virali durante la gravidanza possono portare all’autismo: il nuovo studio - Nuove ricerche stanno facendo luce sul possibile legame tra infezioni virali durante la gravidanza e l'insorgenza di disturbi del neurosviluppo come l’autismo nei bambini. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pap224 Durante Gravidanza Nuovo