Il papà durante la gravidanza | il nuovo ruolo e le emozioni fino al parto

Durante la gravidanza i papà, e i partner in generale, non sono più semplici spettatori ma figure centrali nel percorso che porta alla nascita. Accanto al sostegno pratico ed emotivo alla madre, la loro presenza incide sul benessere della famiglia e sullo sviluppo del bambino. Un vero cambio culturale ridefinisce oggi la paternità come ruolo attivo, empatico e che condivida con la controparte materna il carico mentale e pratico della genitorialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

