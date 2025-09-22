Il papà del bimbo caduto a scuola a Genova | Mio figlio è stato abbandonato
Dopo il tragico evento che ha visto un bambino cadere dalla finestra di una scuola, il padre ha voluto chiarire la sua posizione. Mohamed, genitore della vittima di soli sette anni che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Gaslini di Genova, ha voluto rilasciare un'intervista a Primocanale.it affermando di volere giustizia: " Doveva essere guardato, seguito, invece è caduto per tre metri " accusa il padre. Pieno di rabbia e paura di perdere il proprio figlio, Mohamed chiede giustizia: " Mio figlio è stato abbandonato " puntando il dito contro gli insegnanti e contro la scuola De Amicis di Voltri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Parla il papà del bimbo caduto da scuola a Genova: "Mio figlio abbandonato, voglio giustizia" - La denuncia di Mohamed, papà del bimbo di sette anni che lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto dal secondo piano della scuola De Amicis di Voltri, chiede giustizia. Lo riporta primocanale.it
Il papà del bimbo caduto a scuola a Genova: "Mio figlio è stato abbandonato" - La famiglia chiede giustizia per il piccolo che lotta tra la vita e la morte dopo un volo di tre metri Dopo il tragico evento che ha visto un bambino cadere dalla finestra di una scuola, il padre ha v ... Come scrive ilgiornale.it