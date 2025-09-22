Il papà del bimbo caduto a scuola a Genova | Mio figlio è stato abbandonato

Dopo il tragico evento che ha visto un bambino cadere dalla finestra di una scuola, il padre ha voluto chiarire la sua posizione. Mohamed, genitore della vittima di soli sette anni che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Gaslini di Genova, ha voluto rilasciare un'intervista a Primocanale.it affermando di volere giustizia: " Doveva essere guardato, seguito, invece è caduto per tre metri " accusa il padre. Pieno di rabbia e paura di perdere il proprio figlio, Mohamed chiede giustizia: " Mio figlio è stato abbandonato " puntando il dito contro gli insegnanti e contro la scuola De Amicis di Voltri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

