Bergamo – Un centro commerciale tutto da vivere, una città di servizi ideale dove acquistare, incontrarsi, mangiare e assistere a grandi eventi, sette piani più due interrati, per oltre 40mila mq calpestabili, 70 negozi, un hotel con 90 camere e 20 suite, ristoranti, uffici e sale riunioni con la possibilità di contenere fino a 800 persone e un parcheggio per 700 veicoli. Sono le caratteristiche del primo centro commerciale cittadino, il Pantheon, inaugurato in pompa magna nel novembre del 1992, una struttura all’epoca futuristica, destinata a diventare uno dei simboli di Bergamo. Da 12 anni, però, il complesso lungo via Borgo Palazzo, nel quartiere cittadino della Celadina, è chiuso ed è diventato il ritrovo di sbandati, balordi, senzatetto e tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Pantheon di Bergamo: nel 1992 era futuristico, oggi è terra (pericolosa) di nessuno