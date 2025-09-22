Lamine Yamal deve accontentarsi del premio Kopa riservato al miglior giovane (lo juventino Yildiz al quinto posto), ma ha solo 18 anni e avrà tempo per arricchire la sua già notevole bacheca di trionfi con il Pallone d’oro. I giurati di France Football (tra cui l’italiano Paolo Condò) hanno premiato per il 2025 Ousmane Dembele. L’attaccante del Psg che nella stagione scorsa ha vinto tutto tranne il Mondiale per club (battuto in finale dal Chelsea). Tra i due ci sono dieci anni di differenza, difficile pensare che Dembele possa fare il bis, più prevedibile che il premio singolo più ambito dai calciatori finisca nei prossimi anni al fuoriclasse del Barcellona. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Pallone d’oro va a Dembelé Donnarumma miglior portiere