Il Pallone d’oro va a Dembelé Donnarumma miglior portiere
Lamine Yamal deve accontentarsi del premio Kopa riservato al miglior giovane (lo juventino Yildiz al quinto posto), ma ha solo 18 anni e avrà tempo per arricchire la sua già notevole bacheca di trionfi con il Pallone d’oro. I giurati di France Football (tra cui l’italiano Paolo Condò) hanno premiato per il 2025 Ousmane Dembele. L’attaccante del Psg che nella stagione scorsa ha vinto tutto tranne il Mondiale per club (battuto in finale dal Chelsea). Tra i due ci sono dieci anni di differenza, difficile pensare che Dembele possa fare il bis, più prevedibile che il premio singolo più ambito dai calciatori finisca nei prossimi anni al fuoriclasse del Barcellona. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: pallone - dembel
Pallone d’Oro 2025, Scott McTominay chiude al 18° posto: è il migliore della Serie A in classifica #BallonDor https://calcioefinanza.it/2025/09/22/classifica-pallone-doro-2025-dembele-lamine-yamal/… - X Vai su X
Rompipallone.it. . Questa sera si assegna il Pallone d'Oro 2025: tra polemiche e possibili colpi di scena, Luis Enrique non ha alcun dubbio su chi dovrà vincere il premio #Dembele #LamineYamal #BalondOr #Rompipallone - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’Oro 2025 oggi la premiazione | Donnarumma ci prova ma il favorito è Dembelé.
Dal caso Donnarumma alla "lite" per il Pallone d'oro: spogliatoio Psg a rischio rottura - La non convocazione di Gigio Donnarumma ha fatto esplodere il caso legato al futuro del portiere in scadenza nel 2026. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Pallone d'Oro Under 21: in corsa ci sono Cutrone e Donnarumma! Ecco gli 8 'rivali' - Due italiani in corsa per il Kopa Trophy, il Pallone d’Oro degli Under 21, premio che porta la firma di France Football. Riporta calciomercato.com