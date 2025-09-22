Il padre di una delle 21enne travolte e uccise nel Lecchese | Non odio quell' uomo tanto la mia vita è segnata

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuno mi ridarà mia figlia, spero che chi l'ha investita si penta", aggiunge Eddy Cagliani, travolto dal dolore per la perdita di Giorgia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il padre di una delle 21enne travolte e uccise nel lecchese non odio quell uomo tanto la mia vita 232 segnata

© Tgcom24.mediaset.it - Il padre di una delle 21enne travolte e uccise nel Lecchese: "Non odio quell'uomo, tanto la mia vita è segnata"

In questa notizia si parla di: padre - 21enne

Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio; Due 21enni travolte e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada a Brivio; Andavano a una festa, due amiche di 21 anni travolte e uccise da un furgone.

Uccise il padre per “inesperienza e disperazione”. Le motivazioni della condanna di Makka Sulaev - Sono queste, secondo i giudici della corte d’assise di Alessandria, le motivazioni alla base dell’azione di Makka Sulaev, la giovane di 20 anni condannata a nove anni e ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Padre 21enne Travolte Uccise