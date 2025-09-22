Il padre di Giorgia travolta e uccisa nel Lecchese | Non odio quell' uomo tanto la mia vita è segnata

"Nessuno mi ridarà mia figlia, spero che chi l'ha investita si penta", aggiunge Eddy Cagliani, travolto dal dolore per la perdita della 21enne investita con l'amica del cuore Milena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il padre di Giorgia travolta e uccisa nel Lecchese: "Non odio quell'uomo, tanto la mia vita è segnata"

In questa notizia si parla di: padre - giorgia

Pier Silvio Berlusconi: «Ho apprezzato mio padre più dopo che prima, mi manca molto. Giorgia Meloni? Il suo governo è uno dei migliori d'Europa»

Giorgia strega il Teatro Greco di Siracusa con grazia e ironia: «Se mi dicessi di essere brava porterebbe male. Mio padre mi diceva, all'inizio della carriera, che potevo sempre dare di più, ma negli anni ci ho fatto pace»

Veronica De Nitto uccisa negli Usa, l’appello del padre a Giorgia Meloni

LUCA & GIORGIA, OGGI SPOSI NEL SIGNORE! E’ stato un bel pomeriggio di Festa quello di oggi, Domenica 14 Settembre 2025, nella nostra Comunità Parrocchiale che ha celebrato l’amore tra la nostra Giorgia Picciola e Luca Spinozzi di Grottammare. Nel - facebook.com Vai su Facebook

Anziana travolta e uccisa, responsabilità minori va al Comune Milano; Giorgia, morta a 30 anni travolta e uccisa da una valanga: abitava in Brianza; Giorgia investita e uccisa al ritorno da scuola: San Benedetto Po si stringe attorno alla famiglia.

Il padre di Giorgia travolta e uccisa nel Lecchese: "Non odio quell'uomo, tanto la mia vita è segnata" - "Questo signore può essere espulso, può andare in galera, può risarcirmi. Riporta msn.com