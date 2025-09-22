Il nuovo smartwatch Huawei è pensato per adattarsi alle diverse situazioni della vita dal quotidiano alle occasioni formali fino all’attività sportiva

D orato, bianco, color lavanda. Già dall’ abbinamento tra cinturino e quadrante emerge subito la vocazione preziosa del nuovo HUAWEI Watch GT6, appena lanciato in Italia con un evento tutto incentrato sulla sua grande versatilità. Uno smartwatch ultra tecnologico ovviamente, elegante come un gioiello, versatile come un profumo da adattare all’umore del momento. A Udine, un gruppo di ciclisti dà vita a un concerto «per campanelli di bici» X Design ed estetica sono al centro di questo smartwacth, ultimo nato in casa Huawei. Il look è quello di un orologio tradizionale, con elementi preziosi dati dai materiali premium: titanio aeronautico e vetro zaffiro (nel modello Pro). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo smartwatch Huawei è pensato per adattarsi alle diverse situazioni della vita, dal quotidiano, alle occasioni formali, fino all’attività sportiva

In questa notizia si parla di: nuovo - smartwatch

OnePlus lancia il nuovo cavo 2-in-1 SUPERVOOC: ricarica simultanea per smartphone e smartwatch

Google Pixel Watch 4 nei render ufficiali leaked: ecco come sarà il nuovo smartwatch

Nuovo aggiornamento per uno dei più apprezzati smartwatch Huawei del momento

? Scopri il nuovo HUAWEI WATCH Ultimate 2, lo smartwatch che cambierà le regole del gioco! #HuaweiWatch #TecnologiaAvanzata - X Vai su X

Presentato a Parigi il nuovo Huawei Watch Ultimate 2, primo smartwatch con sonar pensato per le immersioni profonde, ma anche per attività outdoor e monitoraggio della salute. - facebook.com Vai su Facebook

Questi due smartwatch sono in super offerta oggi e sono l’ideale per la salute; Watch 5 e Watch Fit 4 Pro: i nuovi indossabili per il fitness di Huawei; Huawei Watch GT 6 Pro non è l’ennesimo smartwatch grazie alla sua batteria infinita e funzioni che trasformano il polso.

Huawei ha svelato il nuovo smartwatch Huawei Watch Ultimate 2: si tratta del nuovo top di gamma del brand, ecco caratteristiche e prezzi - Il nuovo Huawei Watch Ultimate 2 arriva in Italia: ecco caratteristiche tecniche e prezzi dello smartwatch che diventa il nuovo top di gamma di Huawei ... Riporta libero.it

Huawei Watch GT 6 Pro: smartwatch con batteria da 21 giorni e GPS evoluto - Huawei presenta il Watch GT 6 Pro, uno smartwatch con autonomia record di 21 giorni, tracciamento GPS Sunflower e funzioni avanzate per sport e benessere. Scrive focustech.it