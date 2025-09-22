IL NUOVO POMERIGGIO DI CANALE 5 | CAMBIANO GLI ORARI DI SOAP NUZZI E STRISCE DAYTIME

Da lunedì 29 settembre cambia il pomeriggio di Canale 5. Importanti novità con il ritorno delle strisce daytime di Amici e Grande Fratello che influiranno sugli orari delle soap turche e di Dentro la Notizia. Grande Fratello avrà un primo appuntamento alle 13.40, con Beautiful che slitta la partenza alle 13.55 durante al netto delle pubblicità davvero pochi minuti. A seguire la serie turca Forbidden Fruit. Alle 14.45 intoccabile, e ci mancherebbe altro essendo la colonna portante di tutto il daytime di Canale 5, l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, con chiusura alle 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IL NUOVO POMERIGGIO DI CANALE 5: CAMBIANO GLI ORARI DI SOAP, NUZZI E STRISCE DAYTIME

