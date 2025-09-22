Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda Guardian

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio è bello perché è vario. E su questo non ci piove, al di là delle idee e ideologie dei più. Guardiola ha sicuramente rivoluzionato il calcio. Ma come l’hanno fatto anche altri allenatori vincenti e meno “estetici” dell’ex Barcellona. E poi ci sono gli avversari: spesso se sono più forti o più in forma in una partita intera o per spezzoni, possono dominarti aprioristicamente da quella che è la tua idea. È successo questo in Arsenal-City e oggi se ne parla in tutte le salse in Inghilterra. Il Guardian, con Jonathan Wilson, si chiede dove sia finito in Premier il possesso palla guardiolesco e perché si sia concesso il gol di Martinelli sul finale su quell’imbucata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il nuovo guardiola 232 la conferma che il calcio di dominio e di possesso non 232 pi249 di moda guardian

© Ilnapolista.it - Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda (Guardian)

In questa notizia si parla di: nuovo - guardiola

Gasperini-Guardiola, che sinergia: il nuovo esterno giallorosso viene dal City

Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d’allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo

Donnarumma al Manchester City: addio al Psg, è il nuovo portiere di Guardiola. Le cifre dell’operazione

Fabregas, Guardiola conferma: 'Manca poco' - Pep Guardiola conferma che per l'annuncio di CescFabregas come nuovo acquisto del Barcellona &#232; solo questione di dettagli. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Guardiola 232 Conferma