Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda Guardian
Il calcio è bello perché è vario. E su questo non ci piove, al di là delle idee e ideologie dei più. Guardiola ha sicuramente rivoluzionato il calcio. Ma come l’hanno fatto anche altri allenatori vincenti e meno “estetici” dell’ex Barcellona. E poi ci sono gli avversari: spesso se sono più forti o più in forma in una partita intera o per spezzoni, possono dominarti aprioristicamente da quella che è la tua idea. È successo questo in Arsenal-City e oggi se ne parla in tutte le salse in Inghilterra. Il Guardian, con Jonathan Wilson, si chiede dove sia finito in Premier il possesso palla guardiolesco e perché si sia concesso il gol di Martinelli sul finale su quell’imbucata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: nuovo - guardiola
Gasperini-Guardiola, che sinergia: il nuovo esterno giallorosso viene dal City
Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d’allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo
Donnarumma al Manchester City: addio al Psg, è il nuovo portiere di Guardiola. Le cifre dell’operazione
Guardiola esalta il nuovo acquisto del Napoli Lo voleva al City per 20 mln, poi l'ha preso Conte: "Fortissimo, di un'altra categoria" In Italia criticato, in Inghilterra lo considerano un top player ? https://bit.ly/3Ihd7Mx - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City, Guardiola: "Sarà una sfida durissima. Bello vedere di nuovo De Bruyne" - X Vai su X
Fabregas, Guardiola conferma: 'Manca poco' - Pep Guardiola conferma che per l'annuncio di CescFabregas come nuovo acquisto del Barcellona è solo questione di dettagli. Secondo calciomercato.com