Il nuovo Guardiola è la conferma che il calcio di dominio e di possesso non è più di moda Guardian

Il calcio è bello perché è vario. E su questo non ci piove, al di là delle idee e ideologie dei più. Guardiola ha sicuramente rivoluzionato il calcio. Ma come l’hanno fatto anche altri allenatori vincenti e meno “estetici” dell’ex Barcellona. E poi ci sono gli avversari: spesso se sono più forti o più in forma in una partita intera o per spezzoni, possono dominarti aprioristicamente da quella che è la tua idea. È successo questo in Arsenal-City e oggi se ne parla in tutte le salse in Inghilterra. Il Guardian, con Jonathan Wilson, si chiede dove sia finito in Premier il possesso palla guardiolesco e perché si sia concesso il gol di Martinelli sul finale su quell’imbucata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

