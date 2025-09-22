Il numero di esopianeti che conosciamo è salito a quota 6000 dai mondi di lava ai giganti gassosi e super leggeri
A confermarlo è la Nasa, secondo cui la varietà di quelli identificati è sbalorditiva. E ci sono ancora più di 8mila altri candidati in attesa di conferma. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: numero - esopianeti
Il numero ufficiale di esopianeti – pianeti esterni al nostro Sistema Solare – monitorati dalla NASA ha raggiunto quota 6.000. I pianeti confermati vengono aggiunti al conteggio in modo continuativo da scienziati di tutto il mondo, quindi nessun pianeta viene di f - facebook.com Vai su Facebook
La @NASA ha superato i 6000 #esopianeti confermati, segnando un traguardo storico nella ricerca di mondi extrasolari. Sono attualmente più di 8000, invece, i candidati in attesa di conferma. @NASAJPL https://astrospace.it/2025/09/19/il-numero-di-pianeti-e - X Vai su X