Il nubifragio in Brianza e quella maxi opera che forse lo avrebbe evitato

Nubifragio su Monza e la Brianza: la provincia finisce (ancora) a mollo. Una mattinata da dimenticare quella di oggi, lunedì 22 settembre, quando sul territorio si è abbattuto un fortissimo temporale. Un vero e proprio alluvione sul bacino del Seveso con esondazioni dalla Brianza fino al centro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - brianza

Nubifragio e violente raffiche di vento in Brianza: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Nubifragio sulla Brianza, la conta dei danni

Nubifragio a Monza e Brianza: strade allagate e traffico in tilt

Nubifragio a Monza e Brianza: strade allagate e traffico in tilt https://ift.tt/IiNCrVo https://ift.tt/WdV7C50 - X Vai su X

Ecco TOLONE in queste ore; città di 169.000 abitanti tra Marsiglia e Nizza completamente inondata da un violentissimo nubifragio, si avvicina alle coste liguri, seguiremo con attenzione #temporale - facebook.com Vai su Facebook

Il nubifragio in Brianza e quella maxi opera che (forse) lo avrebbe evitato; Temporale e grandine a Milano, chicchi di ghiaccio grossi come noci: ferite alcune persone; Sfila la grande protesta contro Pedemontana: c'è anche Ilaria Salis.