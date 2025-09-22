Il nome del tumore? Forse lo diranno le caratteristiche delle cellule malate
Siamo abituati a definire i tumori in base all’organo in cui si formano. Quindi si parla, ad esempio, di tumore del colon-retto, del polmone, del fegato della prostata o della mammella. Ma forse, in futuro, questa tassonomia è destinata a mutare. Perché magari, in termini di organizzazione dell’oncologia e soprattutto della clinica, sarà necessario spostare il baricentro diagnostico-terapeutico dalle sedi d’organo ai profili molecolari. Necessità di test mirati. “L’approccio cosiddetto agnostico alla terapia, che sceglie la cura in base alla mutazione molecolare e non all’organo d’origine, può cambiare la storia della malattia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il nome del tumore? Forse lo diranno le caratteristiche delle cellule malate - Classificare i tumori in base alle loro caratteristiche molecolari accelererà l’accesso a terapie efficaci per milioni di persone e porrà le basi di una vera oncologia di precisione ... Come scrive quifinanza.it