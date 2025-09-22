Il Napoli vince sul Pisa 3-2 Ma che fatica! Gli uomini di Conte si lanciano in fuga al vertice della classifica
Napoli Pisa 3-2 RETI: 39'pt Gilmour, 15'st Nzola (rig), 28'st Spinazzola, 37'st Lucca, 45'st Lorran. NAPOLI (4-1-4-1): Meret 6.5; Di Lorenzo 5, Beukema 5.5, Buongiorno 6 (35'st Juan Jesus sv), Spinazzola 7; Gilmour 6.5 (13'st Lobotka 6); Politano 5.5, Elmas (13'st Anguissa 6), De Bruyne 5.5, McTominay 7; Hojlund 5.5 (32'st Lucca 6.5). In panchina: Ferrante, Milinkovic-Savic, Miguel Gutierrez, David. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: napoli - vince
Vendere fa bene al portafogli e alle squadre, e De Laurentiis lo fa benissimo. Il Napoli vende e vince (Gazzetta)
Napoli, debutto amaro: a Dimaro vince l'Arezzo 2-0
Napoli, sconfitta in amichevole alla prima uscita stagionale: l’Arezzo vince 2-0, Conte incassa e guarda avanti
SERIE A | Il Napoli vince sul Pisa 3-2. Ma che fatica! Gli uomini di Conte si lanciano in fuga al vertice della classifica https://gazzettadelsud.it/?p=2103665 - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli vince col brivido al Maradona e si conferma capolista #NapoliPisa - X Vai su X
Spinazzola: 'Sul 3-1 era finita. Poi basta un regalo e...'. VIDEO; Napoli-Pisa 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Lucca fa un gol pesante, gli highlights; Serie A, Napoli-Pisa 3-2 , gli azzurri primi in classifica a punteggio pieno - Napoli-Pisa, la cronaca testuale.
Pagelle Napoli-Pisa 3-2, Conte vince col brivido: Gilmour sblocca, Spinazzola decisivo. Gioia anche per Lucca - Il Napoli di Conte si conferma a punteggio pieno dopo quattro giornate di Serie A: vittoria col brivido contro il Pisa di Gilardino, finisce 3- Scrive sport.virgilio.it
Napoli-Pisa, Conte: “Non siamo una squadra rodata, dobbiamo crescere” - Il Napoli soffre, ma vince una partita importantissima contro il Pisa per 3- Da vivicentro.it