Il Napoli soffre ma vince grazie alla classe operaia anche se Spina è operaio specializzato
Il Napoli batte il Pisa 3-2. Partita thrilling che il Napoli fatica ad addomesticare. La trasferta di Champions così come lo sforzo mentale si fa sentire. Quando sembrava averla chiusa, sul 3-1, Di Lorenzo di fatto regala il 3-2 al Pisa. Come al solito, si soffre fine alla fine. Come sempre accade, però, finisce bene. Il Napoli resta solo in testa alla classifica a punteggio pieno. E quindi è già mini-fuga. Per il Napoli di Conte è la prima volta da doppio impegno. E si vede e si sente. Del resto, la Juventus ha faticato a Verona dove ha rischiato di perdere; l’Inter ha battuto con sofferenza il Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
