il napoli piega il pisa e continua a volare

22 set 2025

Il Napoli piega il Pisa 3-2 al Maradona, nel posticipo della 4a giornata di Serie A, ed è primo da solo a punteggio pieno in vetta alla classifica. Successo più sofferto del previsto per gli Azzurri di Conte, che soffrono non poco il ritmo alto imposto dal Pisa di Gilardino. La squadra toscana esce a testa alta dal confronto diretto, dimostrando personalità ma peccando in qualità soprattutto nel finalizzare. Nel Napoli a segno per la prima volta Gilmour nel primo tempo, poi dopo il momentaneo pari di Nzola su rigore, ci pensano Spinazzola e Lucca, a sua volta al primo centro in maglia azzurra, a togliere le castagne del fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

