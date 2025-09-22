Il Napoli la spunta con il Pisa e domina la classifica
AGI - La prima fuga della Serie A è del Napoli, che approfitta subito dello stop della Juventus. Conte e i suoi sconfiggono 3-2 il Pisa dopo una gara che si è rivelata più complicata del previsto, coi toscani ampiamente in partita fino alla fine e capaci di spaventare i campioni d'Italia nel recupero. Conte fa turnover, cambiando qualche pedina: De Bruyne è l'unico superstite della mediana titolare, Anguissa e Lobotka partono dalla panchina. Di fronte un Pisa che si schiera col 3-5-2 e rischia di avere subito una clamorosa chance per il vantaggio, quando De Bruyne stende Leris in area. L'arbitro però annulla il rigore per un precedente tocco di mano, chiamata al limite del Var e grosso rischio per il belga. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: napoli - spunta
Napoli-Núñez, ostacolo economico: spunta Lucca come alternativa concreta
Calciomercato Napoli, per il centrocampo spunta l’idea Yarmolyuk (Moretto)
Dracula sepolto In Italia ? Spunta la misteriosa iscrizione su una tomba a Napoli
- Venezia fuori dalla Coppa Italia: nel primo turno la spunta il Napoli - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
SPUNTA LA DATA DEL RIENTRO DI LUKAKU Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante azzurro ha messo nel mirino la sfida contro l'Atalanta in programma il 22 novembre ? #Lukaku #SSCNapoli #SpazioNapoli - X Vai su X
Il Napoli la spunta con il Pisa e domina la classifica; Albiol sfida il Napoli: È casa mia, ma col Pisa vinceremo lo stesso; Gazzetta - Oggi vertice per chiudere con Ndoye! Apertura totale, al calciatore 3 milioni.