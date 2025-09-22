Il Napoli batte il Pisa prende i punti e scappa in testa Ma quanta sofferenza per errori banali
Vittoria per 3-2 degli azzurri che soffrono nel recupero per l'ennesima sbavatura in difesa. Errori che mandano Conte su tutte le furie. Il triplice fischio smorza la paura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli Pisa 3-2: Vittoria sofferta degli azzurri in casa. Toscani a testa alta - Al Maradona il match valido per la 4ª giornata di Serie A Napoli Pisa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Napoli Pisa, valevole per ... Scrive calcionews24.com