Il Napoli batte il Pisa 3-2 e vola in vetta | quarta vittoria su quattro partite

Thesocialpost.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro su quattro. Il Napoli continua la sua marcia perfetta in campionato superando anche il Pisa al Diego Armando Maradona. Un 3-2 finale che vale tre punti d’oro ma che arriva al termine di una partita tutt’altro che semplice per gli uomini di Calzona. Tanta sofferenza, qualche disattenzione, ma alla fine a fare la differenza è ancora una volta la qualità dei singoli. Il primo tempo è più complicato del previsto. Il Pisa è ordinato, chiude bene gli spazi e si affaccia anche con discreto coraggio nella metà campo azzurra. Ma al 38’ la partita si sblocca: Spinazzola vola sulla fascia sinistra e serve un assist perfetto a Gilmour, che con un inserimento impeccabile firma il suo primo gol da professionista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

