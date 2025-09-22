NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2025 – Il Napoli batte il Pisa 3-2, decisivo il goal di Lucca. Spinazzola migliore in campo “Devi vincere, Devi vincere”. Urlavano ad inizio partita gli Ultras delle due curve dello Stadio Maradona, e così è stato: il Napoli batte il Pisa 3 a 2. Non è importante ciò che accade, ma come si reagisce. Gli uomini di Conte sono scesi in campo con la voglia di dimostrare il proprio valore dopo la partita con il Manchester City, lo hanno fatto egregiamente contro una squadra che è arrivata al Maradona per giocarsi la partita. Dopo un minuto di silenzio per ricordare Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro che è ha perso la vita durante un allenamento in Cile, inizia il match e fin da subito gli uomini di Gilardino tengono bene il campo mentre gli azzurri cercano di trovare le giuste geometrie. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il Napoli batte 3-2 il Pisa: è prima mini fuga