Il Napoli batte 3-2 il Pisa | è prima mini fuga
NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2025 – Il Napoli batte il Pisa 3-2, decisivo il goal di Lucca. Spinazzola migliore in campo “Devi vincere, Devi vincere”. Urlavano ad inizio partita gli Ultras delle due curve dello Stadio Maradona, e così è stato: il Napoli batte il Pisa 3 a 2. Non è importante ciò che accade, ma come si reagisce. Gli uomini di Conte sono scesi in campo con la voglia di dimostrare il proprio valore dopo la partita con il Manchester City, lo hanno fatto egregiamente contro una squadra che è arrivata al Maradona per giocarsi la partita. Dopo un minuto di silenzio per ricordare Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro che è ha perso la vita durante un allenamento in Cile, inizia il match e fin da subito gli uomini di Gilardino tengono bene il campo mentre gli azzurri cercano di trovare le giuste geometrie. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: napoli - batte
Napoli, prima amichevole indigesta: l’Arezzo batte Conte e De Bruyne
Pattarello e Varela stendono i campioni d'Italia: l'Arezzo batte 2-0 il Napoli
Campionato della Mozzarella, degustazioni alla cieca: Paestum batte Napoli e Caserta
Caputo - Il Mulino di Napoli "Anche a Singapore il cuore batte napoletano ? Una tappa obbligata: Antica Pizzeria Da Michele. Tradizione che viaggia lontano, ma resta sempre autentica. #DaMicheleSingapore #PizzaNapoletana #TradizioneNelMondo - facebook.com Vai su Facebook
Il City batte 2-0 il Napoli Partenopei in 10 per 70 minuti Decidono il cyborg Haaland e Doku #ManchesterCityNapoli #DAZN - X Vai su X
Il Napoli soffre ma vince 3-2 col Pisa: ora è solo in testa alla classifica; Il Napoli batte il Pisa, prende i punti e scappa in testa. Ma quanta sofferenza per errori banali; RIVIVI IL LIVE – Napoli-Pisa 3-2! Nonostante la sofferenza finale, gli azzurri guadagnano la vetta solitaria!.
Il Napoli batte il Pisa, prende i punti e scappa in testa. Ma quanta sofferenza per errori banali - 2 degli azzurri che soffrono nel recupero per l’ennesima sbavatura in difesa. Scrive fanpage.it
Il Napoli continua la sua corsa solitaria: 3-2 al Pisa e ancora a punteggio pieno - 2) e si lancia a punteggio pieno nella prima fuga del campionato in vetta alla classifica. Come scrive gds.it