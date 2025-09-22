Il mondo riconosce la Palestina mentre Kirk diventa un martire

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea generale dell'ONU si apre nel segno del riconoscimento dello Stato di Palestina, Israele rilancia sull'annessione totale e resta isolato mentre negli USA va in scena il funerale di Kirk. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondo - riconosce

Putin non getta via niente: la Russia riconosce anche i talebani (per la prima volta nel mondo). E la Cina applaude

Carlos Bilardo, parla l’amico Lemme: «Non riconosce più nessuno». La drammatica situazione dell’ex CT campione del mondo ’86. Il suo storico vice: «La sua malattia non è recuperabile, ma non posso lasciarlo»

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. 55 morti dall’alba. Lunedì sciopero: ecco le fasce di garanzia; Guerra Israele, Uk, Canada e Australia riconoscono Palestina. Netanyahu: Mai uno Stato; Il mondo riconosce la Palestina mentre Kirk diventa un martire.

mondo riconosce palestina mentreCanada, Australia e Regno Unito riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: combatteremo gli appelli per il rinoscimento - Canada, Australia e Regno Unito hanno annunciato nelle ultime ore il riconoscimento ... Segnala msn.com

mondo riconosce palestina mentreIsraele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Usa: «Il riconoscimento della Palestina è puramente simbolico» - Una decina di altri Stati è pronta a fare lo stesso lunedì, durante l'Assemblea Onu. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Riconosce Palestina Mentre