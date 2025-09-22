Come comunicano i pesci, che suono fanno sott’acqua? Tra le onde del mare c’è un vero concerto di suoni, finora rimasto in gran parte inascoltato. Un team di ricercatori di FishEye Collaborative, Cornell University e Aalto University ha sviluppato una tecnologia innovativa che ci permette finalmente di decifrare questo linguaggio segreto: l’Omnidirectional Underwater Passive Acoustic Camera (UPAC-360). Questa “telecamera acustica” combina registrazioni audio spaziali a 360° con video, permettendo di identificare con precisione la fonte di ogni singolo suono emesso dai pesci. I risultati, pubblicati sulla rivista Methods in Ecology and Evolution, rappresentano la più ampia raccolta di suoni di pesci mai realizzata, con oltre 46 specie identificate nelle barriere coralline di Curaçao, nei Caraibi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il misterioso linguaggio dei pesci: svelati i suoni del mondo sottomarino (e salverà il reef)