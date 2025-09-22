Il misterioso linguaggio dei pesci | svelati i suoni del mondo sottomarino e salverà il reef
Come comunicano i pesci, che suono fanno sott’acqua? Tra le onde del mare c’è un vero concerto di suoni, finora rimasto in gran parte inascoltato. Un team di ricercatori di FishEye Collaborative, Cornell University e Aalto University ha sviluppato una tecnologia innovativa che ci permette finalmente di decifrare questo linguaggio segreto: l’Omnidirectional Underwater Passive Acoustic Camera (UPAC-360). Questa “telecamera acustica” combina registrazioni audio spaziali a 360° con video, permettendo di identificare con precisione la fonte di ogni singolo suono emesso dai pesci. I risultati, pubblicati sulla rivista Methods in Ecology and Evolution, rappresentano la più ampia raccolta di suoni di pesci mai realizzata, con oltre 46 specie identificate nelle barriere coralline di Curaçao, nei Caraibi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: misterioso - linguaggio
Concerto – Narrazione tra Musica, Storia e Fede Un viaggio nel cuore della nostra tradizione: “Abbiamo voluto attraversare, con il linguaggio della musica e del cuore, la devozione di un popolo intero, che da secoli si affida a quello sguardo dolce e mister - facebook.com Vai su Facebook
Non è un mistero. Non si considerano francesi. Né nel modo di pensare, né nel linguaggio. Si tratta di una delle regioni d'#Europa dove è più forte il sentimento indipendentista. Ma cosa accadrebbe se la #Corsica diventasse una nazione autonoma? Ora su ht - X Vai su X
Il misterioso linguaggio dei pesci: svelati i suoni del mondo sottomarino (e salverà il reef).