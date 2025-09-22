Il missile simbolo dell’Apocalisse Trump lancia la sfida nucleare
Nel cuore della notte, un bagliore terrificante ha squarciato il cielo sopra l’Atlantico centro-meridionale: è stata la scia di un missile Trident II americano, lanciato da un sottomarino nucleare per il primo test del genere dell’amministrazione Trump. Un’arma progettata per l’ apocalisse nucleare, capace di emergere dagli abissi, salire oltre l’atmosfera a 20 mila chilometri orari e colpire obiettivi intercontinentali con una pioggia di testate atomiche. Il test, secondo fonti militari, aveva un chiaro intento dimostrativo. Il missile è stato lanciato al largo della Florida e la sua scia luminosa, simile a quella di una cometa, è stata visibile fino a Porto Rico e persino dalle coste del Venezuela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
