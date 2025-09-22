Il miracolo di Kirk secondo il chirurgo | ha trattenuto un proiettile che trapassa gli orsi evitando altre vittime

In queste ore tiene banco sulle testate on line Usa, la dichiarazione del chirurgo che ha operato Charlie Kirk, che si è detto stupefatto che il proiettile che lo ha ucciso non lo abbia trapassato, parlando addirittura di “miracolo”. Quel calibro di proiettile, in grado di trapassare anche un alce e un orso, non è uscito dal collo Kirk, evitando ai tanti ragazzi alle sue spalle di venire colpiti. Il portavoce di Turning Point cita la conversazione col chirurgo. Il portavoce di Turning Point USA, Andrew Kolvet, ha rivelato sabato sera di aver parlato con il chirurgo che ha operato l’attivista repubblicano dopo l’attentato mortale del 10 settembre Il chirurgo che ha cercato di salvare Kirk ha descritto come un “miracolo assoluto” che il proiettile, che ha colpito il collo dell’attivista conservatore, non lo abbia attraversato e non abbia colpito nessuna delle dozzine di persone in piedi dietro di lui alla Utah Valley University il 10 settembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

