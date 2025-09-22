Il mio Narcos è morto per i proiettili e a causa dei pregiudizi | il racconto di Alessia sul Pitbull ucciso da un poliziotto ad Ancona

Il 15 settembre scorso in un parco di Ancona un poliziotto ha sparato contro un mix Pitbull di nome Narcos che era in compagnia di Alessia, la sua persona di riferimento. Questa è la sua testimonianza diretta per un caso che solleva dubbi sulla gestione dell’intervento, sui pregiudizi verso i Terrier di tipo Bull e, secondo la giovane, anche su possibili discriminazioni razziali nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cane morto ad Ancona, AIDAA: "Narcos doveva essere sequestrato, non ucciso"

