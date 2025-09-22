Il Milan non balla più dietro | c’è l’evidente mano di Allegri in questa trasformazione

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle precedenti due stagioni (2023-2024 con Stefano Pioli e 2024-2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Allegri è partito blindando la propria retroguardia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il milan non balla pi249 dietro c8217232 l8217evidente mano di allegri in questa trasformazione

© Pianetamilan.it - Il Milan non balla più dietro: c’è l’evidente mano di Allegri in questa trasformazione

In questa notizia si parla di: milan - balla

Il campionato balla sulle punte: Hojlund il piano "b" di Juve e Milan

Leao salta il debutto, il Milan balla sulle punte

Che cosa c'è dietro le scelte opposte di Inter e Milan - L’ultima volta di Massimiliano Allegri da allenatore del Milan era una notte di metà gennaio del 2014. Come scrive ilfoglio.it

Milan-Inter, chi vale di più? Nessuno come Lautaro, Tomori dietro a Skriniar-De Vrij-Bastoni. E Theo... - A San Siro una sfida per i piani altissimi della classifica, con i rossoneri che possono portarsi a più 10, mentre i nerazzurri ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Balla Pi249 Dietro