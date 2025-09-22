Nelle precedenti due stagioni (2023-2024 con Stefano Pioli e 2024-2025 con Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi) il Milan aveva incassato 92 reti in campionato: motivo per cui Massimiliano Allegri è partito blindando la propria retroguardia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non balla più dietro: c’è l’evidente mano di Allegri in questa trasformazione