Il Messina Futsal cede alla distanza alla scudettata Meta Catania

Messinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida Messina Futsal-Meta Catania ha regalato un intenso pomeriggio di sport al “PalaLaganà”. La gara di Coppa Divisione è stata vinta per 6 a 4 dai Campioni d’Italia, privi di diversi giocatori per via degli impegni nelle nazionali, che hanno staccato il “pass” per la fase successiva della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - futsal

Serie A2: Piccolo, D’Angelo e Puglisi tris di conferme per il Messina Futsal

Colpo di mercato del Messina Futsal, preso l’argentino Juan Cruz Caropi

Colpo di mercato del Messina Futsal, preso l’argentino Juan Cruz Caropi

Il Messina Futsal cede alla distanza alla scudettata Meta Catania.

Il Messina Futsal inizia la preparazione a Montalbano Elicona - Sta per scattare la preparazione del Messina Futsal, che disputerà il campionato di serie A2 di calcio a 5. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Futsal Cede Distanza