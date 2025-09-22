Il Messina Futsal cede alla distanza alla scudettata Meta Catania
La sfida Messina Futsal-Meta Catania ha regalato un intenso pomeriggio di sport al “PalaLaganà”. La gara di Coppa Divisione è stata vinta per 6 a 4 dai Campioni d’Italia, privi di diversi giocatori per via degli impegni nelle nazionali, che hanno staccato il “pass” per la fase successiva della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
