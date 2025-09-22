Il Messiah di Händel alla Basilica del Santo per il Giubileo 2025
Domani, martedì 23 settembre, alle ore 20.45, in occasione del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, la Basilica del Santo di Padova ospiterà un concerto straordinario: la Cappella Musicale Antoniana e l’ Orchestra Antoniana, dirette dal Maestro Valerio Casarin, eseguiranno una selezione dal Messiah di Händel, capolavoro della musica sacra che unisce spiritualità e bellezza senza tempo. Voci soliste: Yukari Mori (soprano), Anastasia Egorova (mezzosoprano), Mirko Scalfo (tenore) e Gilberto Gobbo (basso). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un evento di spiritualità e musica: il Messiah nella sua essenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
