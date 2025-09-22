Il Mazzola resta con un uomo in meno Ma cala il tris contro il Lanciotto Campi
MAZZOLA 3 LANCIOTTO CAMPI 1 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Campatelli, Saitta (64’ Gucci), Bonechi, Scardigli (64’ Capezzuoli), Camilli, De Filippo, Discepolo (90’ Guadagnoli), Corsi (64’ Turillazzi). Allenatore Ghizzani LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Ermini, Lastrucci, Fedi (72’ Sellaroli), Chiavacci (72’ Marafioti), Bambi (78’ Afelba), Cecchi N., Galli, Cecchi D., Santucci, Preci.. Allenatore Cavalieri Arbitro: Carnevali di Prato (Ronchi-Giovanili). Reti: 17’ De Filippo, 45’ Cecchi D., 82’ Rocchetti, 84’ Discepolo. Note: Ammoniti: Campatelli, De Filippo, Discepolo, Sellaroli. Espulso: De Filippo (M) al 76’ per somma di ammonizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
