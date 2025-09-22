Il Manchester City prepara l’offensiva per Lookman | pronti 100 milioni a gennaio

Nonostante il suo recente reintegro in rosa, dopo un’estate turbolenta per il mancato trasferimento all’Inter, le voci su addio di Ademola Lookman all’Atalanta non si spengono. Stavolta è il Manchester City ad aver messo gli occhi sull’attaccante nigeriano ed è pronto a svenarsi pur di strapparlo ai bergamaschi a partire già da gennaio. IL MANCHESTER CITY VUOLE LOOKMAN GIÀ A GENNAIO: LA SITUAZIONE Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale Fichajes. net, i Citiziens starebbe studiando l’offerta da far recapitare sul tavolo della Dea per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Manchester City prepara l’offensiva per Lookman: pronti 100 milioni a gennaio

