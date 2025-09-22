Il maltempo sferza il nord Fiume in piena auto travolta da una frana

Le previsioni meteo sono state rispettate. Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore sull'Italia settentrionale. Colpite la Lombardia e soprattutto la Liguria. Dalla scorsa notte piove incessantemente e in modo intenso su Milano. Per questa zona il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato dalla mezzanotte di ieri un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. Con un messaggio pubblicato su Facebook l'assessore con delega alla Protezione civile, Marco Granelli ha fatto sapere che alle 7 di questa mattina  erano già caduti "30 millimetri nella parte nord della città e più di 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

