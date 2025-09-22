Il maltempo sferza il Nord | donna dispersa nell' Alessandrino Como sott' acqua Il video de

AGI - Il maltempo sta sferzando l'Italia. Al Nord si contano diverse esondazioni e frane che stanno bloccando strade e città. Le situazioni più complesse in Lombardia, Piemonte e Liguria. Una persona dispersa ad Alessandria, dove è anche in corso da parte dei vigili del fuoco il salvataggio di 15 persone, rimaste bloccate in un campeggio. Pioggia torrenziale e incessante a Milano a partire dalla notte appena trascorsa. Esondato il Seveso. Enormi disagi in Brianza, specialmente nei comuni di Bovisio e Meda dove si registrano diverse strade allagate. Molti problemi si sono registrati nel Varesotto dove un la strada statale 344 e la provinciale 61 risultano bloccate dopo straripamento di un torrente nel comune di Lavena Ponte Tresa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il maltempo sferza il Nord: donna dispersa nell'Alessandrino. Como sott'acqua. Il video de...

