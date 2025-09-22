Il maltempo non dà tregua | sale l' allerta a Como e provincia

Quicomo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo non dà tregua al Comasco dove l'allerta sale: arancione per rischio idrogeologico e allagamenti, gialla per temporali. Si attendono comunicazioni ufficiali per eventuali chiusure temporanee delle scuole e dei parchi (in aggiornamento).Il bollettino della protezione civilePer la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: maltempo - tregua

