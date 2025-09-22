Il maltempo non dà tregua | sale l' allerta a Como e provincia
Il maltempo non dà tregua al Comasco dove l'allerta sale: arancione per rischio idrogeologico e allagamenti, gialla per temporali. Si attendono comunicazioni ufficiali per eventuali chiusure temporanee delle scuole e dei parchi (in aggiornamento).Il bollettino della protezione civilePer la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: maltempo - tregua
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma dal weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Caldo, è allarme afa e temperature oltre i 40 gradi: bollino rosso in venti città. Ma nel weekend arriva la tregua (e il maltempo)
Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando
Il #maltempo non dà tregua alla #Sicilia: emergenza allagamenti a #Taormina. A Trappitello la Via Arancio come un fiume in piena. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno, dopo il maltempo dei giorni scorsi la pressione aumenta. Oggi avremo una maggiore stabilità e presenza di sole, salvo variabilità al Nord e Toscana con qualche isolato fenomeno. Una tregua in vista di un nuovo peggioramento atteso nel weeke - X Vai su X
Tregua del maltempo nel fine settimana: lunedì possibili temporali - Il maltempo allenta la morsa su Pavia e l’Oltrepo, almeno per il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 agosto: ma nuovi temporali potrebbero attraversare la provincia già da lunedì ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Maltempo di fine agosto: nubifragi e temporali, poi una tregua - Giornata in prevalenza soleggiata e gradevole: residua nuvolosità di passaggio, senza fenomeni significativi sulla maggior parte delle regioni. Segnala notizie.tiscali.it