Il maltempo flagella il Nord | esonda il Seveso Como sott' acqua
AGI - Una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia ha investito il Nord-Ovest, portando forti piogge e disagi. Il maltempo si estenderà ancora nelle prossime ore a gran parte del Settentrione, soprattutto verso Est, e alle regioni centrali tirreniche. Entro la sera piogge e temporali in arrivo anche su Sardegna. Insomma, dopo un weekend dal sapore estivo ecco che l'ultima settimana di settembre porta un peggioramento delle condizioni meteo con annesso calo termico. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la circolazione depressionaria isolarsi sull'Europa centrale, portando nei prossimi giorni maltempo a più riprese sulla nostra Penisola. 🔗 Leggi su Agi.it
