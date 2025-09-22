Il make up dell' aI 2025 26 celebra la creatività e la bellezza autentica con nuance calde e naturali basi vellutate e labbra al centro della scena tra nude sofisticati e glossy vibranti

I l make up dell’autunno inverno 202526 segna un ritorno alla creatività, tra nuance calde della terra e tocchi di colore inediti. Marroni avvolgenti, verdi satinati, rosa shocking e bagliori dorati danno vitalità a basi viso leggere e vellutate, effetto incarnato impeccabile. Le labbra sono protagoniste, tra nude opachi e finish glossy, con interpretazioni che spaziano dall’eleganza senza tempo alla spensieratezza giocosa delle edizioni più pop. Una stagione che celebra la libertà di espressione, modulando intensità e texture per look quotidiani o scenografici. I look make up che vedremo ovunque questo autunno X Le collezioni make up dell’AI 20252026: colori naturali, dal marrone al verde oliva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

