Il make up dell' aI 2025 26 celebra la creatività e la bellezza autentica con nuance calde e naturali basi vellutate e labbra al centro della scena tra nude sofisticati e glossy vibranti

I l make up dell'autunno inverno 202526 segna un ritorno alla creatività, tra nuance calde della terra e tocchi di colore inediti. Marroni avvolgenti, verdi satinati, rosa shocking e bagliori dorati danno vitalità a basi viso leggere e vellutate, effetto incarnato impeccabile. Le labbra sono protagoniste, tra nude opachi e finish glossy, con interpretazioni che spaziano dall'eleganza senza tempo alla spensieratezza giocosa delle edizioni più pop. Una stagione che celebra la libertà di espressione, modulando intensità e texture per look quotidiani o scenografici.

