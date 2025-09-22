Uno sciopero generale per bloccare l'Italia per Gaza e contro Israele. Con circa 80 piazze sparse in tutta Italia, oggi le sigle sindacali aderenti (Usb, Adl, Cobas, Cub, Orsa Tpl, Fi-Si e Slg) promettono una giornata di mobilitazione che riguarda settori che vanno dai trasporti alla scuola, passando per sanità, fabbriche, logistica e energia. Gli slogan sono chiari: «Rompere con lo stato terrorista di Israele, difendere Gaza, dire no al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore». Un lunedì nero, dunque, che promette numerosi disagi e anche problemi legati all'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il lunedì nero del blocca-Italia: caos, disagi e allarme antagonisti in tutta Italia