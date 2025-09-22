Il lunedì nero del blocca-Italia | caos disagi e allarme antagonisti in tutta Italia
Uno sciopero generale per bloccare l'Italia per Gaza e contro Israele. Con circa 80 piazze sparse in tutta Italia, oggi le sigle sindacali aderenti (Usb, Adl, Cobas, Cub, Orsa Tpl, Fi-Si e Slg) promettono una giornata di mobilitazione che riguarda settori che vanno dai trasporti alla scuola, passando per sanità, fabbriche, logistica e energia. Gli slogan sono chiari: «Rompere con lo stato terrorista di Israele, difendere Gaza, dire no al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore». Un lunedì nero, dunque, che promette numerosi disagi e anche problemi legati all'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: luned - nero
Cantieri sulla linea Lecce-Roma e sciopero dei trasporti, si preannuncia un lunedì nero per i pendolari pugliesi e salentini: da stasera stop ai treni per 24 ore, per la protesta contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele. Coinvolti tutti i settori p - facebook.com Vai su Facebook
Lunedì nero per i trasporti a Brescia: 9 assenze e 6 corse saltate - X Vai su X
Sciopero per Gaza, ecco il lunedì nero del blocca-Italia: caos e allarme antagonisti - Con circa 80 piazze sparse in tutta Italia, oggi le sigle sindacali ... Riporta iltempo.it
Un fiocchetto nero per i giornalisti di Italia-Israele in ricordo dei colleghi uccisi a Gaza - Un fiocchetto nero per ricordare operatrici e operatori dell'informazione morti a Gaza. Si legge su rainews.it