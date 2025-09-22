Il Lotto premia Senigallia e non solo Vinti complessivamente 38.500 euro

SENIGALLIA – Marche fortunate al gioco del Lotto. Centrate due belle vincite da 38.500 euro complessive.La prima è avvenuta a Senigallia dove il vincitore ha incassato 14.750 euro centrando tre ambi e un terno con una giocata effettuata lungo la Strada statale Adriatica sud. "Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il Lotto premia Senigallia e non solo. Vinti complessivamente 38.500 euro.

lotto premia senigallia vintiA Cingoli e Senigallia centrate due vincite (in totale 38500 euro) al gioco del Lotto - 500 euro: come riporta Agipronews, a Cingoli, in provincia di Macerata, premio ... Secondo msn.com

