Il leader del M5S Giuseppe Conte nelle Marche | Dal Governo mirabolanti promesse come loro abitudine - VIDEO
FABRIANO - «Quando ci sono le campagne elettorali il governo ci abitua a promesse mirabolanti». Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Fabriano durante il suo tour elettorale in vista delle regionali del 28 e 29 settembre. «Migliaia di marchigiani stanno rinunciando alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Applausi e cori per Giuseppe Conte: giro delle cucine e bagno di folla, il leader M5s ‘si prende’ la festa Pd
Giuseppe Conte: nessuna alleanza col Pd, ma un progetto per far uscire Meloni dal governo - Il movimento 5 stelle di conte punta a contrastare meloni senza alleanze formali con il pd, concentrandosi su progetti regionali per mantenere autonomia e identità politica distintiva ... gaeta.it scrive
Conte accusa il centrodestra: “Non hanno più pudori” - Nell’intervista a Corriere Adriatico, Giuseppe Conte denuncia la gestione del PNRR e della sanità nelle Marche. Come scrive newsmondo.it