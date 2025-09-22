Il leader del M5S Giuseppe Conte nelle Marche | Dal Governo mirabolanti promesse come loro abitudine - VIDEO

FABRIANO - «Quando ci sono le campagne elettorali il governo ci abitua a promesse mirabolanti». Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Fabriano durante il suo tour elettorale in vista delle regionali del 28 e 29 settembre. «Migliaia di marchigiani stanno rinunciando alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it