L’ intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando molti settori, tra cui anche la medicina. Ma un recente studio rivela un lato oscuro di questa innovazione: gli strumenti di IA medica – e non solo – potrebbero fornire trattamenti peggiori per le donne e le minoranze. Come è possibile? La risposta risiede nei dati utilizzati per addestrare questi modelli: storicamente, gli studi clinici si sono infatti concentrati principalmente sugli uomini bianchi, trascurando il resto della popolazione che non presenta queste caratteristiche. Questo bias si riflette ora anche negli algoritmi di IA, che replicano e amplificano le disuguaglianze preesistenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il lato oscuro dell’IA in medicina: perché potrebbe curare peggio donne e minoranze?