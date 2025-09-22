Il lato oscuro del derby | tentativo di aggressione ad un tifoso della Roma

Il gol di Pellegrini ha regalato alla Roma la gioia di tornare a vincere un derby in casa della Lazio, dando un importante segnale di compattezza dopo la sconfitta con il Torino. Una stracittadina che in campo è stata molto corretta per 80 minuti, prima del crescente nervosismo nel finale, che ha portato a due espulsioni per la formazione biancoceleste. C’era invece grande tensione per quello che sarebbe potuto accadere fuori dal terreno di gioco, con la zona intorno allo Stadio Olimpico che è stata blindata dalle forze dell’ordine per il timore che le due tifoserie potessero venire a contatto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il lato oscuro del derby: tentativo di aggressione ad un tifoso della Roma

